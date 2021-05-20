20 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Андрей Сафонов, , 15:48 — REGNUM Уже 18 мая — ровно через неделю после казанской трагедии Государственной думой в первом чтении был принят Законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в сфере оборота оружия». Коим предложено ужесточить требования к получению разрешения на приобретение и хранение оружия. В выдаче лицензии будет отказано гражданам, подвергнутым административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Пистолет ПМ Иван Шилов © ИА REGNUM

Документом, в частности, устанавливается запрет на распространение в СМИ и интернете сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению огнестрельного оружия, его основных частей и восстановлению боевых свойств списанного оружия. И его обороту, контроль за которым оставлен за Росгвардией. Также будут (конечно же!) ужесточены меры по проверке психического здоровья и прочих качеств претендента на «ствол». В том числе ещё более строгий запрет на коррупцию в сфере лицензирования.

В общем, всё, как и всегда, до следующего случая, который долго ждать себя не заставит. В том числе и потому, что меры принимаются, мягко говоря, не те и не о том. Так как наши законотворцы, при всём уважении к ним в виде материального окормления из наших налогов и/или так и не состоявшейся «для всех» «углеводородной ренты», проконтролировать могут далеко не всё. Как минимум — внезапно нездоровую психику конкретного индивида, завладевшего, пусть даже и случайно, огнестрельным оружием. Чему удивляться не надо, а достаточно лишь перечесть (вместо «Женитьбы Фигаро» на ночь, как завещал великий наш поэт) газеты-смартфоны с сюжетами из новейшей истории государства Российского и его современности.

Оружие А.В. Сиденко © ИА Красная Весна

Остаётся ли хоть какая возможность приведения в чувство нашего — умершего советского и недорожденного «демократического» — общества? Да, конечно. Прежде, чем будет произнесено слово «насилие», рассмотрим наиболее эффективные инструменты достижения искомого эффекта в прошлом, пусть уже несколько подзаржавевшие и отчасти дискредитированные за двести лет активного использования. Не нами: речь пойдёт об одной из 27 поправок к Конституции США, принятых с 1798 года. А именно — о «Второй», в Штатах больше известной как «Закон о милиции» (то есть о народном ополчении), а у нас — о праве на хранение и ношение оружия. Поправка II (так в оригинале — Прим.) дословно звучит так: Поскольку надлежащим образом организованная милиция необходима для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно ограничиваться.

Известно, что свободное владение оружием внесло свой вклад в формирование как американского государства, что отнюдь не исключило и таких явлений, как преступность и ту же резню в школах: ставший нарицательным для подобных случаев термин «колумбайн» имеет, увы, также американское происхождение.

На недоуменные вопросы о применимости «Второй поправки» (к американской Конституции) в российских условиях есть вполне конкретный ответ, он же — предложение (если не сказать — законодательная инициатива «с самого низу»). А именно: «народное ополчение» в дополнение к нуждающимся в реанимации (скорее — в реинкарнации, так как — мёртво) «народным дружинам» должно быть создано. Но не из университетской профессуры, библиотекарей и прочей интеллигенции, как осенью 1941 года, а из вышедших в запас военнослужащих силовых структур, имеющих опыт боевой и/или оперативной службы, не боящихся крови и ответственности за свои действия. Для которых право на собственность либо временное хранение и применение служебного короткоствольного оружия должно быть нормой; более того — прямой обязанностью. Что найдёт (должно найти) оформление в контракте — дополнении к личному делу офицера/военнослужащего запаса, согласно которому офицер (сержант, прапорщик, проч.) может быть в любое время привлечен к выполнению задач по обеспечению правопорядка и безопасности общества либо государства. И которому будет дано право, а фактически вменено в обязанность, пресекать преступные деяния, которым он стал свидетелем. Именно это и имеет ввиду «Вторая поправка» к Конституции США, и это же вменяется в обязанность военнослужащим запаса Швейцарской Республики, которые хранят амуницию и оружие в своих домах. У нас же люди с боевым и оперативным опытом поставлены на одну невысокую планку с призывниками или «белобилетниками».

Стрельба из пистолета А.В. Сиденко © ИА Красная Весна

Если подобная поправка будет принята в предлагаемом либо схожем формате, то очередной школяр-террорист будет нейтрализован раньше, чем удовлетворит требования «голосов» в своём воспалённом мозгу. Благо, что и нынешний УК позволяет применять оружие не только против несовершеннолетних в случае совершения ими вооруженного либо группового нападения.

Офицеру — оружие. Насильнику — насилие. Клин — клином. Иначе — никак.