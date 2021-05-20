Киев, , 14:52 — REGNUM Если США действительно отменят санкции против проекта «Северный поток-2», это будет личный проигрыш президента Джо Байдена, заявил на пресс-конференции 20 мая глава Украины Владимир Зеленский.

Зеленский признал, что есть риск отмены санкций против «Северного потока-2». По его словам, соответствующие договоренности могут быть достигнуты по итогам переговоров Байдена и президента России Владимира Путина.

«Есть большой риск, что они могут надавить на США, чтобы снять санкции. Это будет проигрыш США, проигрыш лично Байдена и серьезная геополитическая победа России», — заявил президент Украины.

ИА REGNUM напоминает, что ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора «Северного потока-2».