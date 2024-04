Нижний Новгород, 20 мая, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В сети появились слайды внутренней презентации «ГАЗели NN» (New Next или Next Next) для дилеров. Корпоративные документы опубликованы на сайте Drom.ru.

Drom.ru Слайды об особенностях «ГАЗели NN»

Основным новшеством нового поколения «ГАЗели» является шестискоростная механическая трансмиссия собственной разработки. Она заменила собой пятиступенчатую механическую коробку передач.

Моторная линейка нового автомобиля состоит из пяти силовых агрегатов. Среди них: турбированный дизельный движок Cummins ISF рабочим объёмом 2,8 л (149 л. с.), мотор Volkswagen EA189 объёмом два литра (136 л. с.), модернизированный УМЗ Evotech с увеличенным до трёх литров объёмом, а также пропан-бутановая и метановая версии агрегата.

Стоит также отметить, что у «ГАЗели NN» впервые появится комплекс превентивных систем безопасности ADAS.

Производство «ГАЗели» нового поколения стартует в конце мая.

Ранее в сети появились снимки пассажирского микроавтобуса «ГАЗель» e-NN с электромотором, собранного на унифицированной модульной платформе. Эта «тележка» предназначена для производства самых разных модификаций авто — от микроавтобусов до спецтехники.

