Пермь, , 14:52 — REGNUM Пермский «Амкар» получил лицензию для участия в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — третьем по силе российском дивизионе. Об этом 20 мая сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что заявка «Амкара» была рассмотрена на заседании комиссии Российского футбольного союза (РФС).

«Замечаний получено не было, и пермский клуб принят в состав участников ПФЛ», — говорится в сообщении.

Теперь руководство клуба планирует приступить к формированию тренерского штаба и состава команды.

Напомним, «Амкар» существовал с 1994 по 2018 год, а потом при губернаторе Максиме Решетникове был распущен из-за отсутствия финансирования.