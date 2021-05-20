Новосибирск, , 14:50 — REGNUM По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, из-за увеличения сбросов воды, в ближайшие сутки на реке Обь в Новосибирске ожидается подъём уровня воды. При достижении опасной отметки в 360 см, возможны подтопления отдельных садовых участков в черте города, сообщило региональное управление МЧС РФ.

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В ведомстве уточнили, что для контроля за складывающейся обстановкой на место возможного подтопления направлена оперативная группа. Спасатели проведут мониторинг с воздуха при помощи беспилотных авиационных систем.

По предварительному прогнозу, в зону возможного подтопления могут попасть восемь приусадебных участков в садовом некоммерческом товариществе «Геолог».

Отмечается, что вынужденные сбросы воды связаны с ливнями и таянием ледников в горах Республики Алтай, из-за чего произошло повышение уровня воды в реке Обь на территории Алтайского края.