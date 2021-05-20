Буэнос-Айрес, , 14:56 — REGNUM Обвинения в умышленном убийстве предъявлены семерым лицам, которые находятся под следствием по делу смерти чемпиона мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Диего Марадоны. Об этом 20 мая сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники в суде.

Уточняется, что в числе этих людей нейрохирург бывшего футболиста Леопольдо Луке, психиатр Агустина Косачева и психолог Карлос Диас.

При этом отмечается, что обвинения базируются на выводах комиссии, которая была создана для расследования причин смерти Марадоны и признала действия ответственной за пациента медицинской бригады неадекватными, недостаточными и неосторожными. В случае признания судом их вины, обвиняемым грозит до восьми лет заключения.

Также указывается, что комиссия посчитала, что известному в прошлом игроку не были обеспечены нужный уход и лечение, и это могло стать причиной его кончины. Помимо того, медики установили точное время ухода экс-футболиста из жизни и, по их данным, во время попыток его реанимировать он уже был мертв в течение нескольких часов.

Как сообщало ИА REGNUM, Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет 25 ноября 2020 года из-за внезапной остановки сердца. В результате вскрытия было установлено, что причиной смерти стал острый отёк лёгких, вызванный хронической сердечной недостаточностью.