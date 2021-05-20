Саратов, , 15:02 — REGNUM В саратовских медучреждениях для ковид-пациентов остаются 198 свободных коек из 1455 койко-мест. Об этом 20 мая сообщил замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.

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В больницах в настоящее время медицинскую помощь оказывают 1257 пациентам, коронавирус подтвержден у 1021 человека, диагноз «пневмония» поставлен 1205 заболевшим. Амбулаторно лечаться 1442 жителя. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 103 человека, уточнил представитель облминздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области за 19 мая жертвами COVID-19 стали трое мужчин и одна женщина в возрасте от 43 до 72 лет.

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