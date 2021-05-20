Киев, , 15:03 — REGNUM Президент Украины и правительство страны будут настаивать на смене руководства государственной железнодорожной компании «Укрзализныця». Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.

По его словам, «Укрзализныця» убыточна из-за мошенничества на всех уровнях управления компанией, а её долги накопились из-за целенаправленно взятых дорогих кредитов.

«Мы меняем, давим, это правда, все давят, прежде всего, правительство, на то, чтобы заменить руководство «Укрзализныци», — сказал Зеленский.

Он добавил, что в руководстве компании должен оказаться человек, который изменит всю управленческую вертикаль, начиная со среднего звена.

«Только силой, только посадками там можно навести порядок», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что готов обсуждать проблему Донбасса в любом формате, а также, что войну в регионе нужно остановить, пока президентом России является Владимир Путин.

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