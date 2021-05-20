Вашингтон, , 14:48 — REGNUM Творческий руководитель франшизы Uncharted Эми Хенниг работает над новым приключенческим экшеном. Об этом 20 мая сообщает «Игромания».

За создание игры отвечает студияSkydance New Media, которую Хенниг ранееоткрылавместе с бывшим исполнительным продюсером Electronic Arts Джулианом Биком. Сообщается, что геймеров ждёт одиночный крупнобюджетный проект с упором на сюжет.

Напомним, Эми Хенниг наиболее известна по работе над франшизами студии Naughty Dog: Uncharted и Jak and Daxter. В 2014 году она присоединилась к команде Visceral Games, а после основала собственную студию.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Hollow Knight: Silksong не планируют выступать на E3 2021