Москва, , 14:48 — REGNUM Пандемия серьезно повлияла на рынок труда, задев и российских граждан и иностранных рабочих, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода.

«До начала пандемии в России ежегодное количество мигрантов оценивалось профильными органами власти в диапазоне 10−11 млн человек. Это практически население российской столицы, очень большая и весомая цифра.

В перовом полугодии 2021 года численность иностранных рабочих и членов их семей в России оценивается на уровне 6,3 млн человек.

По моим наблюдениям, на фоне снижения трудовых мигрантов из Украины в России сегодня наибольшую долю занимают работники из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Белоруссию в данном случае мы не рассматриваем, поскольку рынок труда с этим союзным государства по сути успешно сформирован.

Россия, в первую очередь крупные города, по-прежнему является привлекательным рынком труда. Однако провальная девальвация рубля за последние семь лет существенно снизили доходы приезжих работников в долларовом эквиваленте.

Доля мигрантов на российском рынке труда начала бурный рост почти 20 лет назад. Удивительно, что до сих пор российское миграционное отстает от современных реалий.

На фоне успешной цифровизации условия найма и контроля иностранных рабочих в России могут быть прозрачными и понятными всем заинтересованным сторонам.

Важно также отметить, что пока не совсем эффективными являются адаптация мигрантов в России, условия социальной поддержки, включая медицинскую.

Есть и оборотная сторона — неустроенность иностранных рабочих, которые трудятся в России порою на бесправном рынке труда, «серые» зарплаты, рост криминала.

Со стороны российских работодателей также необходима реализация мер по повышению прозрачности и эффективности этого сегмента рынка труда.

В этой связи совершенствование регуляторных норм по пролонгации пребывания мигрантов в России на фоне отмены транспортного сообщения — это лишь небольшой штрих к сложившейся картине», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в МВД РФ заявили, что могут продлить до 90 дней срок пребывания в России тем мигрантам, с чьими странами из-за пандемии коронавируса было приостановлено транспортное сообщение.

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