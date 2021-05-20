Екатеринбург, , 14:48 — REGNUM В Екатеринбурге появится Музей истории муниципальной власти города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской думы.

С соответствующей инициативой выступил депутат гордумы Виктор Тестов. Концепцию музея, надеется парламентарий, удастся проработать до октября 2021 года. Постоянную экспозицию разместят в здании на переулке Банковском, 3 (переулок Театральный, 4).

Средства на реализацию проекта заложат в бюджете на 2022 год. В 2022 году городской думе Екатеринбурга исполнится 235 лет. Музей планируют открыть к 300-летию Екатеринбурга, которое отметят в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, акцию «Ночь музеев — 2021» в Екатеринбурге посетили около 70 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 70 тыс. человек посетили «Ночь музеев — 2021» в Екатеринбурге