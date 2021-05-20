Москва, , 14:53 — REGNUM Последствия коронавирусной инфекции для организма человека будут менее серьёзными, чем последствия чумы или оспы. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила 20 мая в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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По её словам, состояние после заболевания COVID-19 назвали Long COVID, или постковидный синдром. Специалисты пока собирают и анализируют данные клинических исследований, опыт врачей со всего мира. Пока неясно, как вирус поражает организм, насколько усиливает хронические заболевания.

«Тем не менее, ожидаем, что, конечно, не будет как чума, не будет как натуральная оспа, но не надо расслабляться», — сказала Вуйнович.

По данным учёных, постковидный синдром фиксируют у каждого пятого из тех, кто переболел COVID-19. До 12 недель после болезни у пациентов сохраняются определённые симптомы, в числе которых слабость, головные боли, ухудшение обоняния, одышка, скачки давления.

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