Малая Вишера, Новгородская область, , 15:37 — REGNUM В Новгородской области задержан мужчина, который бил, ставил коленями на крупу и обливал ледяной водой трех своих детей. Жестокий подход к воспитанию несовершеннолетних следователи квалифицировали как истязания. Об этом 20 мая сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новгородской области.

Мучителем трех несовершеннолетних детей оказался 38-летний житель города Малая Вишера. По версии следствия, он систематически наносил побои своим детям, рассыпал рисовую крупу на полу, в грубой форме заставляя встать на нее оголенными коленями, выливал ледяную воду на голову, причинял им физические и психические страдания. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).

"Мужчина задержан. В ближайшие дни ему будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в ведомстве.

Дети помещены в социальное учреждение. В ходе расследования уголовного дела, помимо сбора доказательной базы, следователи СКР дадут юридическую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.