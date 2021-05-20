Киев, , 14:53 — REGNUM Руководство Украины будет обсуждать войну в Донбассе в «нормандском формате», а также напрямую с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.

«Я вижу ещё формат привлечения к этой дискуссии Соединённые Штаты Америки. В каком формате — не готов об этом говорить», — добавил он.

На уточняющий вопрос журналиста о том, возможно ли уладить конфликт в Донбассе, пока Путин является президентом России, Зеленский ответил:

«У нас нет других шансов с вами. Мы должны остановить войну сейчас, когда президент Путин — президент Российской Федерации. Я очень этого хочу, я в это верю».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что уже стал приговором для своего предшественника Петра Порошенко. По его мнению, Порошенко понесёт кармическое наказание за свои вероятные преступления.

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