Вашингтон, 20 мая, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Демонстрацией гибкостью своей позиции по санкциям против России американские власти стремятся отворотить Москву от Китая, заявил вице-председатель компании IHS Markit экономист Дэниел Ергин 20 мая в интервью телеканалу CNBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Вашингтон 19 мая ввел ряд санкций в отношении некоторых судов и организаций, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», по которому природный газ из России будет поступать в Германию. Но санкции против компании, осуществляющей проект, ее генерального директора Маттиаса Варнига и ее корпоративных руководителей были отменены «в национальных интересах Соединенных Штатов», говорится в заявлении для прессы Госдепартамента США. Хотя компания немецкая, ее генеральный директор является союзником президента России Владимира Путина.

Ергин назвал это «оливковой ветвью», призванной побудить Россию отвернуться от Китая на фоне обострения отношений между США и Россией.

«Это, я думаю, приоритетная стратегия для этой администрации», — подчеркнул он.

По словам экономиста, российское руководство «все больше отдаляется от Запада» после присоединения Крыма в 2014 году. С другой стороны, Китай является все большим рынком для России, и Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин «единомышленники в том, что они называют абсолютным суверенитетом».