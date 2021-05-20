Тбилиси, , 14:55 — REGNUM Проект избирательной реформы в Грузии, который согласовали власти и оппозиция, лишает главу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии рычагов для вмешательства в ход выборов. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», заявил 20 мая журналистам депутат от оппозиционного блока «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Он прокомментировал споры о том, должна ли уйти в отставку действующий председатель ЦИК Тамар Жвания. По мнению депутата, этот вопрос не имеет большого значения.

«Механизмов фальсификации не будет, поскольку решения будут приниматься двумя третями (аппарата ЦИК — прим. ИА REGNUM) У оппозиции будет восемь членов в этой комиссии», — сказал Вашадзе.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы».

19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. В нём руководство «Грузинской мечты» обязалось пойти на уступки, в том числе, провести избирательную реформу. После это часть партий прекратили бойкот парламента.

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