Берлин, 20 мая, 2021, 14:38 — ИА Регнум. С германской культурой памяти всё в порядке, а вот бескультурье беспамятства, которое свойственно современному руководству Украины, вызывает всё большее раздражение и отторжение в Европе, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 20 мая, комментируя высказыванияпослаУкраины вГерманииАндрея Мельника.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Национализм.

Как сообщалось ранее, Мельник заявил, что украинцы«разочарованы» решением Бундестага, который отклонил просьбу о создании в Берлине мемориала «в память о 8 миллионах украинских жертв нацистов». При этом ранеевластями Германиибыло принято решение об особом месте памяти польских жертв войны, отметил посол.

« Немецкие депутаты приняли единственно верное решение, отказав в установке «памятника погибшим в годы войны украинцам». Руководствовались они при этом, насколько я могу судить, правильным пониманием национального духа, национального чувства, которое на современной Украине полностью извращено.

С Германией сражалась единая советская нация. Она состояла из многих народов СССР, но воевали они как единое целое, в единой Красной Армии, сплочённые своим общим государством, вместе совершая подвиг на фронте, в партизанских отрядах и в подполье, в народном хозяйстве в своём тылу. Этой великой нации, разгромившей германский нацизм, на немецкой земле стоят многие памятники. Много таких памятников и в других европейских странах. Где-то они подвергаются вандализму, и осуждать его, бороться с ним должны, как я полагаю, все народы бывшего СССР, все созданные ими государства. Во всяком случае, так было бы правильно, именно такая позиция была бы по сердцу нашим отцам и дедам.

Точно так же и памятник полякам, погибшим в годы Второй мировой войны, — это памятник не сугубо людям польской крови, а всем гражданам предвоенной Польши, погибшим в ходе войны с нацизмом.