Пхеньян, , 14:52 — REGNUM Северная Корея не прошла проверку безопасности судов в текущем году. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Комитета по Государственному портовому контролю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно опубликованным данным, в ходе проверки 13 северокорейских судов были обнаружены дефекты по 64 пунктам. Двум судам также было запрещено выходить в море до тех пор, пока дефекты не будут устранены.

Известно, что в 2016 году проверку безопасности проходили 275 северокорейских кораблей, в 2017 году — 185 судов, в 2018 году — 79 судов, в 2018 году — 79 судов, в 2020 году — 51 году. В текущем году их число сократилось из-за пандемии COVID-19.

Отметим, что корабли Северной Кореи в течение пяти лет, начиная с 2016 года, являются изношенными на 100%.

Помимо КНДР проверку безопасности также не прошли Монголия, Ямайка, Того, Сьерра-Леоне, Палау и Карибати.