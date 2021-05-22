22 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Наталия Николаева, , 07:32 — REGNUM В Чувашии в число главных тем, которые становятся триггерами народного возмущения, входят вопросы ЖКХ и доходов населения. По уровню бедности республика занимает 66-е место среди регионов, хотя власти и козыряют тем, что за год удалось «перевыполнить план» и переместиться на две строчки вверх по данному показателю. Но возмущение низкими зарплатами не спало, и подтверждение тому — публикация доходов депутатов, а затем и главы республики, на фоне доходов которых этот контраст выглядит вызывающим.

Олег Николаев Cap.ru

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Глава Чувашии Олег Николаев в 2020 году получил почти 5,547 млн рублей дохода. По простым арифметическим подсчётам, это 15,2 тыс. рублей в день с учётом выходных, а в месяц — более 462,2 тыс. рублей. Доход по сравнению с 2019 годом вырос на 113,6 тыс. рублей, или на 2,05%.

Доходы супруги первого лица республики выросли по сравнению с 2019 годом в 3,5 раза и достигли 551 тыс. рублей.

Публикация доходов чиновников, как и ранее депутатов, вызвала живой, болезненный отклик в соцсетях, порой доходящий до ругани пользователей между собой и недоумения, по «какому тарифу» работают руководители и почему «так далеки они от народа» и зарплатой, и отношением, и пониманием проблем. Кто-то возмущался, что даже 15 тыс. рублей в месяц не получает, работая в бюджетной организации. Другие отнеслись к этому с сарказмом.

«Так вот почему он так пляшет радостно», — иронизирует Алексей И.

«Алексей, если б я столько зарабатывал, я бы ещё и спел», — поддержал тон Руслан П.

«Руслан, так он и поёт», — замечает Ирина С., запостив видео, на котором глава Чувашии поёт «День Победы» на чувашском языке.

И наиболее дерзкие предположили, что глава республики смог заработать такие деньги «на рекламе в тиктоке», освоение которого он начал с молодёжных танцев.

«С учётом того, что находящийся в его республике агрегатный завод (который, заметьте, 90-е таки пережил) продают, вообще непонятно, с чего такие доходы у человека, занятого самопиаром и танцульками», — категоричен пользователь Femme.

«Люди с месячной зарплатой от 450 тыс. рублей устанавливают месячный прожиточный минимум в 12 тыс. рублей, зарабатывая в день в два и более раза больше. Великая страна, что сказать», — продолжила диалог Алёна И.

«Алёна, это не великая страна, это слабый народ терпилойдов», — считает Андрей И.

«Вот откуда потом средние зарплаты такие большие по статистике. Я тоже думаю, что у глав республик не должна быть зарплата такая большая. Они ничего толком не делают, цены растут на всё с бешеной скоростью: стройматериалы так вообще, продукты, ЖКХ и т.п. Обидно», — пишет Людмила В.

Олег Николаев в ходе посещения чебоксарского предприятия Cap.ru

Василий П. отмечает, что глава Чувашии «человек хороший, но и люди, работающие обычными рабочими, тоже хорошие». И недоумевает, почему такая разница в зарплатах, когда один день работы губернатора «приравнивается к месяцу труда и мучений обычного гражданина». Эту же тему поднимает Алексей Б., по мнению которого, разница в зарплатах должна быть, но «не настолько существенная»:

«И когда говорят, что это чужие деньги и нехорошо их считать, ошибаются, он же слуга народа. Они нашей каждой копейкой распоряжаются, придумывая новые штрафы, налоги, поднимая цены на бензин, в магазинах на продукты, проезд, электричество, газ, ЖКХ».

На что вслед летят комментарии о том, «для чувашского главы это копейки», если сравнить с доходами других губернаторов и депутатов.

«Куча нытиков проснулась, вы сами так попробуйте заработать, а критиковать, ныть и оскорблять все умеют… Во всех регионах России главы, губернаторы так зарабатывают, Николаев здесь не особенный», — пытается остудить пыл критиков Денис Е.

«Для главы это копейки. Посмотрите на доходы Минниханова, главы РТ, у него только в центре Казани имущества на несколько миллиардов, а у нашего, наверно, максимум квартира с видом на Волгу», — полагает Алексей Р.

«Можно подумать, что вы бы на должности президента работали за 15 тысяч. Не смешите», — ответила «нытикам и завистникам» Ирина О.

«Для комментаторов даже нянечка должна 100 тыс. в месяц зарабатывать», — пишет Алексей Н.

«Странно, что так мало. Глава однозначно больше должен зарабатывать», — уверен Роман К.

«Большая ответственность — большие деньги», — согласен Артём В.

Олег Николаев на фестивале юношеских СМИ и киностудий «Волжские встречи-31» Cap.ru

Отдельная дискуссия коснулась необходимости таких публикаций о доходах. Одни считают, что они не нужны, поскольку «настраивают народ против чиновников». Другие высказывают мнение, что это делается для того, «чтоб людей унизить и потравить».

«Считать чужой доход не совсем хорошо только при условии, что этот доход не из государственного бюджета», — ставит точку в обсуждении Даниэль В.

Пользователи также обратили внимание на увеличившийся доход супруги главы Чувашии.

«Как его жена смогла заработать в разы денег больше, чем в Москве, годом ранее? И это при пандемии 2020 года, когда доходы населения резко упали», — оставляет открытым вопрос Elena T.

Кто-то ударяется в прошлое, предлагая радикальные меры — в частности, выступая за «возврат Федорова» (первый президент Чувашии Николай Федоров), при котором «хотя бы веселее было», поэтому за глаза его называли «губернатором-праздником». На что ему припомнили, что Федоров «хорошо устроился в сенате», и ещё бы «Ельцина и 90-е предложили вернуть».

«А мы здесь, по уши в «Перле» [программа «Перле» — в переводе с чувашского языка «вместе»] сидим», — бросает Павел Б.

«Дружба — дружбой, а деньги — не перле», — обыграв название, написал Andreus P.

«Хватит ныть и плевать от зависти ядом», — попыталась угомонить мужчин Тамара Я.

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