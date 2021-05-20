Тольятти, Самарская область, 20 мая, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В сети появились рендерные изображения обновленного внедорожника Lada Niva 2024 года. Рендеры автомобиля размещены на сайте Autonews.ru.

Autonews.ru Обновлённая Lada Niva 2024 года

Отмечается, что обновленная модель внедорожника Lada Niva должна появиться не раньше 2024 года. Основана она, по предварительной информации будет, на «тележке» от Renault и Dacia. Отличительной особенностью модели станет ретро-дизайн экстерьера.

Внешний вид у модели похож на классическую версию Niva Legend. При этом производитель планирует выпустить целое семейство Niva. Продаваться новинка будет не только в России, но и на европейском авторынке.

Выпускаться Lada Niva будет в пятиместном исполнении. Модель получит характерные черты прорезей-воздухозаборников на стойках в задней части кузова, а также видеокамеры кругового обзора для маневренности на дороге и парковке.

Ранее компания «ВИС-Авто» (дочерняя компания АвтоВАЗа) представила новую версию Lada Largus с высокой крышей.

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