Жуковский район, Калужская область, 20 мая, 2021, 16:27 — ИА Регнум. В Жуковском районе Калужской области 11 июня состоится VII международный экологический форум «Цифровая экология». В рамках деловой программы делегаты намерены предложить цифровые проекты в сфере реализации национального проекта «Экология» и тематических стартапов. Об этом 20 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Иллюстрация министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

На встрече предусмотрены выставки, мастер-классы и презентация Всероссийской акции «Вода России».

«Калужский опыт будет интересен делегатам форума: мы активно включились в данную работу: разрабатываются информационные системы обнаружения лесных пожаров, незаконных рубок и добычи полезных ископаемых, оцифровываются данные в области лесных отношений», — отметил глава профильного ведомства Владимир Жипа.

К участию в мероприятии по вопросам цифровой трансформации защиты природы приглашены представители государственной власти, бизнеса и общественных организаций.