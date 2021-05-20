Абакан, , 14:33 — REGNUM В Хакасии подходит к завершению отопительный сезон, сообщили ИА REGNUM 20 мая в республиканском министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Отепление уже перестали подавать во всех городах республики, а также в Алтайском и Таштыпском районах, частично — в Аскизском, Бейском, Боградском и Ширинском районах.

Продолжается отопительный сезон в таёжных и северных районах региона.

В Хакасии с начала отопительного сезона зафиксировано 109 инцидентов, связанных с нарушением работы объектов ЖКХ (75 — за аналогичный период 2020 года). В профильном министерстве пояснили, что количество инцидентов возросло по сравнению с прошлым годом, так как изменилась методика расчёта: «Теперь учитываются даже самые незначительные сбои».

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Красноярске отопительный сезон-2020/21 продлился 236 дней.

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