Москва, , 14:33 — REGNUM Мигранты — дешевая, не всегда качественная рабочая сила, но на которую всегда есть спрос, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Шон Бетрозов.

«По ряду причин многие работодатели пользуются положением мигрантов и зачастую их обманывают. С принятием решения об активном использовании заключенных в этих сферах, работодатели будут вынуждены перейти на прозрачную оплату труда.

И это одна из причин, почему стремятся искоренить работу мигрантов на территории России.

Большинство работодателей не желают выстраивать работу с привлечением исправительных центров из-за ряда бюрократических сложностей, таких как постоянный контроль осужденного, письменные уведомления ФСИН и т. д.

И вряд ли кто-то из них в добровольном порядке откажется от мигрантов в пользу осужденных.

Для повсеместного привлечения заключенных к работам, где задействованы мигранты, необходимо доработать законодательство в сфере их социального обеспечения.

Нет концепции по этому вопросу и при использовании труда осужденных это может повлиять на их права.

Как и во времена ГУЛАГ, так и сейчас, осужденные находятся в специальных учреждениях — исправительных центрах. В этих условиях не может идти речь о «социализации» осужденных», — считает адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заявил, что нехватку рабочей силы на крупных объектах можно устранить за счёт осужденных, а не за счёт трудовых мигрантов.

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