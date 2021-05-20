Белокалитвинский район, Ростовская область, , 14:31 — REGNUM В Белокалитвинском районе Ростовской области открыли временный мост через реку Северский Донец. Переправу возвели инженеры Южного военного округа, сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Прежний [пост], существовавший там с 90-х [годов], пришёл в аварийное состояние. В результате почти 11 тысяч жителей 17 населенных пунктов оказались отрезаны от мира. 2 мая сам побывал на месте и дал необходимые поручения району», — написал глава региона в Instagram.

Средства на возведение новой постоянной понтонной переправы из региональной казны уже выделены. В настоящее время муниципалитет проводит торги, получает разрешительную документацию.