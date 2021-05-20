Москва, , 14:35 — REGNUM Бывший муж Ольги Бузовой, футболист Дмитрий Тарасов в четвёртый раз станет отцом. Об этом сообщила его нынешняя супруга, модель Анастасия Костенко в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CPF5DjagbJ7/

«Мы с моим любимым мужем снова станем родителями!!!» — подписала фотографию модель. Также Костенко добавила: «Не важно, кто там у нас, мы просто счастливы и всё».

ИА REGNUM напоминает, что Дмитрий Тарасов был трижды женат. От первого брака с Оксаной Пономаренко у спортсмена есть дочь Ангелина, и еще две дочери Милана и Ева от третьей супруги, Анастасией Костенко.

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