Бишкек, 20 мая, 2021, 14:28 — ИА Регнум. На то, чтобы прекратить складировать на ледниках отвалы золоторудного производства и перестать использовать воду с ледника потребуется не менее полутора-двух лет. Об этом заявил назначенный правительством Киргизии внешним управляющим компанией «Kumtor Gold» Тенгиз Болтурук на пресс-конференции в парламенте сегодня, 20 мая. Болтурук возглавил работу золотого рудника после того как власти Киргизии в одностороннем порядке решили ввести внешнее управление на руднике.

Michael Karavanov Золотоносный рудник «Кумтор»

Говоря о том, как он намерен обеспечить работу золоторудного комбината «Кумтор» в условиях, когда из-за предстоящих судебных разбирательств с канадским инвестором большинство счетов компании «Kumtor Gold» заморожены, Болтурук сообщил, что уже начата продажа золота, добытого на месторождении «Кумтор».

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»Мы вчера продали партию золота на сумму около $29 млн (2,13 млрд рублей). Ещё нам переведут около $20 млн (1,47 млрд рублей) дивидендов «Кыргызалтына» за прошлые годы. И мы договариваемся с министерством экономики и финансов о предоставлении «револьверного» кредита», — сказал он.

Болтурук акцентировал внимание на том, что Национальный банк Киргизии намерен скупать всё золото, добытое на «Кумторе».

»Золото теперь будет оставаться в хранилище Нацбанка, а не вывозиться в Швейцарию, как это делалось до сих пор», — подчеркнул управляющий.

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Отвечать на вопрос о том, какую зарплату он будет получать на посту внешнего управляющего «Кумтором», Тенгиз Болтурук отказался, сославшись на «соглашение о конфиденциальности».

Также Болтурук выразил недовольство в связи с тем, что киргизстанская общественность продолжает активно обсуждать наличие у него двойного гражданства — киргизского и канадского.

«Нельзя иметь второе гражданство с соседними странами — Китаем, Казахстаном, Узбекистаном или Таджикистаном. Любое другое можно», — убеждает он.

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