Киев, , 14:28 — REGNUM Президент Владимир Зеленский упрекнул лидеров Франции и Германии за то, что они в последнее время «немного ослабляют» давление на Россию.

Владимир Зеленский President.gov.ua

Об этом он заявил на пресс-конференции 20 мая, анализируя ситуацию с переговорами по Донбассу в «нормандском формате», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я чувствую поддержку Макрона и Меркель, но считаю, что они должны поддерживать сильнее… Они в последнее время немного ослабляют свои позиции в отношении России», — отметил Зеленский, добавив, что лидеры Франции и Германии «знают его позицию».

По его мнению, ослабление давления на Россию связано с экономической ситуацией, а в случае с Германией — с санкционной политикой относительно газопровода «Северный поток-2».