Киев, , 14:32 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский стал «приговором» для своего предшественника Петра Порошенко. Об этом Зеленский заявил 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.

«Он много чего, я считаю, сделал очень серьёзного, очень плохого, когда был президентом Украины… Всё это закончится… это карма… кроме правоохранительных органов, это карма», — сказал Зеленский.

По его словам, Порошенко сам не осознаёт, что человек для него — ничто, и это нельзя исправить.

«Я — реальный приговор ему, когда я пошёл в президенты», — подытожил Зеленский.

Отметим, фраза «я ваш приговор» прозвучала в 2019 году, во время дебатов Зеленского и Порошенко. За прошедшие два года ни Порошенко, ни представители его ближайшего окружения не понесли наказания за коррупционные схемы, о которых писали многие украинские СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины заявил, что хотел бы пробудить украинское самосознание у венгров, живущих с Закарпатье, чтобы они перестали брать венгерские паспорта.

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