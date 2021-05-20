Москва, , 14:28 — REGNUM Российские дизайнеры в профессиональном плане намного лучше своих западных коллег. Об этом 20 мая заявил дизайнер Артемий Лебедев на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В России невероятно высокая школа дизайна. И весь цифровой продакшн, визуальный креатив — в миллион раз лучше. В Голливуде умеют снимать хорошее кино, а в России умеют делать хороший дизайн, который мы видим на экранах», — заявил Лебедев.

Также он обратил внимание на то, что российские компании тратят на свои сайты гораздо больше средств, чем в США.

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