Москва, 20 мая, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике объявили необязательным в 2020 и 2021 году в качестве временной меры, в дальнейшем такого не будет. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил 20 мая в рамках горячей линии по вопросам предстоящей аттестации школьников.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕГЭ

Он выразил надежду, что ЕГЭ по математике снова будет обязательным в 2022 году, когда власти отменят связанные с коронавирусом ограничения. Вернутся прежние порядки, и сдавать помимо русского языка нужно будет «базовую или профильную математику».

«Мы не собираемся от этого подхода отказываться», — подчеркнул Музаев.

Глава Рособрнадзора сообщил также, что вводить устную часть ЕГЭ по русскому языку не планируют. Устная часть есть в государственном итоговом экзамене в 9-х классах, так как за девять лет «все скиллы в области говорения» должны сформироваться. В 11-м классе от учащихся требуют сочинение, так как при этом «все свои мысли надо упаковать».

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