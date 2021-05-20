Буэнос-Айрес, 20 мая 2021, 14:25 — REGNUM Обвинения в смерти знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны предъявлены семерым лицам. Об этом 20 мая сообщает Marca.
Генеральная прокуратура города Сан-Исидро определила действия медицинской бригады, занимавшейся здоровьем Марадоны, как «неадекватные, несовершенные и безрассудные».
Также отмечается, что медики оставили состояние здоровья пациента «на волю судьбы».
Прокуратура попросила судью запретить семерым обвиняемым покидать Аргентину. Им грозит от 8 до 25 лет заключения.
Как сообщало ИА REGNUM, Марадона скончался 25 ноября 2020 года. В связи с его смертью прокуратура начала расследование о возможной халатности врачей, не сумевших оказать медицинскую помощь.
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