Буэнос-Айрес, , 14:25 — REGNUM Обвинения в смерти знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны предъявлены семерым лицам. Об этом 20 мая сообщает Marca.

Генеральная прокуратура города Сан-Исидро определила действия медицинской бригады, занимавшейся здоровьем Марадоны, как «неадекватные, несовершенные и безрассудные».

Также отмечается, что медики оставили состояние здоровья пациента «на волю судьбы».

Прокуратура попросила судью запретить семерым обвиняемым покидать Аргентину. Им грозит от 8 до 25 лет заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, Марадона скончался 25 ноября 2020 года. В связи с его смертью прокуратура начала расследование о возможной халатности врачей, не сумевших оказать медицинскую помощь.

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