Ташкент, , 14:22 — REGNUM Генеральная прокуратура Узбекистана отреагировала на инцидент с обыском депутатов городского кенгаша (совета) в Андижане, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В генпрокуратуре отметили, что для лишения неприкосновенности депутата Шухратбека Каримова было достаточно оснований. В марте 2021 года в отношении должностных лиц компании Alliance Road Construction возбудили два уголовных дела.

Отмечается, что единственным учредителем компании является Каримов. Против должностных лиц возбудили уголовное дело по ст. 228 УК Узбекистана («изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование») и ст. 229 («самоуправство»).

В ведомстве добавили, что собранных доказательств оказалось достаточно для предъявления депутату обвинения. В этой связи 6 мая прокурор Андижана внес представление о лишении депутата неприкосновенности.

Ранее министерство юстиции Узбекистана внесло представление в Кенгаша (совет) народных депутатов Андижана и управление охраны национальной гвардии Андижанской области о недопущение нарушения депутатской неприкосновенности.

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