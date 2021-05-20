Прага, , 14:22 — REGNUM В связи с ухудшением росийско-чешских отношений Праге грозят масштабные экономические потери. Об этом 20 мая заявил чешский депутат Ян Грнчирж в интервью Parlamentní listy.

По его словам, у чешских властей нет доказательств того, что Россия якобы причастна ко взрывам боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Он также заявил, что сложившая ситуация может быть ничем иным, как игрой спецслужб, связанной со сменой американского руководства.

«Наши пивоварни и промышленные предприятия будут плакать, а смеяться, вне всяких сомнений, будут немецкие, — сказал он. — Похоже, мы опять сыграли роль полезных идиотов, как уже случалось несколько раз в истории, для обострения отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Чехия обвинила российскую сторону во взрывах на складе вооружения во Врбетице в 2014 году. Из страны были высланы 18 сотрудников российского посольства, в ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Чехия с позором расхлебываёт историю со взрывами в деревне Врбетице, власти путаются в показаниях и постоянно выдвигают новые версии. Он считает, что разбирательство вряд ли приведёт к конкретным результатам.