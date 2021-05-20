Пермь, , 14:22 — REGNUM Проект строительства нового моста через Каму в Перми представлен Министерству транспорта России. Первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Костюк заявил о готовности помочь в реализации проекта, в том числе федеральным финансированием, сообщает пресс-служба администрации Пермского края.

Проект в Москве представил губернатор Дмитрий Махонин, который подчеркнул важность появления нового моста. Однако региону нужна федеральная поддержка, чтобы построить инженерное сооружение в короткие сроки. Пермь получит дополнительную транспортную артерию, соединяющую центральный планировочный район с правым берегом.

Стороны договорились, что власти Пермского края должны начать проектирование объекта транспортной инфраструктуры уже в 2021 году.

Напомним, третий мост через Каму в Перми планируют построить в створе ул. Крисанова. Затраты оценивают в 43 млн рублей.

Добавим, в августе 2020 года пермский губернатор попросил президента Владимира Путина о содействии при реализации проекта строительства третьего моста через Каму в Перми. Глава государства пообещал помочь.

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