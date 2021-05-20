Красноярск, , 14:21 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались семь человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 20 мая в краевом оперштабе.

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 в Красноярском крае стали 3667 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе выявлено уже 72 454 носителя коронавируса, выздоровели 66 754 человека.

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