Сочи, Краснодарский край, , 14:21 — REGNUM День города Сочи будет отмечаться в течение пяти дней, с 26 по 30 мая. Решение приняли власти курорта с учётом санитарно-эпидемиологических требований, сообщили в пресс-службе администрации города.

Официально праздник отмечается в последнюю субботу мая, в этом году он выпадает на 29 мая. Однако торжества по случаю дня рождения города решили объединить с празднованием открытия высокого летнего курортного сезона в Сочи. Также горожане отметят 60-летие с момента образования административной единицы Большой Сочи.

Откроются праздничные мероприятия 26 мая. В программе — презентация книги «Сочи. Больше, чем курорт!», в которой нашли отражение все этапы исторического и культурного развития города. 27 мая на главной аллее парка «Ривьера» будет установлена скульптура его основателя, Василия Хлудова — в этом году исполняется 180 лет со дня его рождения. Также 27 мая в сочинском Художественном музее свои новые картины откроется выставка Никаса Сафронова, а в галереях исторического Морского вокзала Сочи откроется выставка «Фаберже. Сокровища императорской России». В рамках празднования Дня города запланирована торжественная церемония вручения «Голубых флагов» — награду получат 33 сочинских пляжа.

В рамках Дня города для сочинцев и туристов после реконструкции откроется первая очередь набережной «Маяк», также будет завершен второй этап реконструкции набережной в районе пляжа «Ривьера» и запущен обновленный каскад из 12 фонтанов у концертного зала «Фестивальный».

На 29 мая запланировано проведение «Сочного FESTа» — презентации туристических возможностей города. В Зимнем театры выступят звёзды Мариинского театра в сопровождении симфонического оркестра. В «Фестивальном» состоится цирковое представление для детей и эстрадное выступление звезды.