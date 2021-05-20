Куала-Лумпур, 20 мая 2021, 14:21 — REGNUM В Малайзии усилили безопасность, в том числе для проживающих в стране жителей Палестины, сообщает CNN Indonesia.
Согласно заявлению правительства Малайзии, Израиль угрожал выследить палестинцев по всему миру.
«Министерство внутренних дел просит общественность сохранять спокойствие, потому что ситуация с внутренней безопасностью все еще находится под контролем», — заявил министр внутренних дел Малайзии Датук Сери Зайнудин.
Правительство Малайзии продолжает поддерживать организации, которые выступают за борьбу палестинского народа.