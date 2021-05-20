Тбилиси, , 14:31 — REGNUM Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, должна прекратить бойкот парламента. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 20 мая заявил журналистам посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель.

Дипломат отметил, что в парламенте будут принимать законопроекты об избирательной и судебной реформах, поэтому важно, чтобы депутаты от ЕНД участвовали в работе над ними.

«Я надеюсь, что «Единое национальное движение» примет решение о вступлении в парламент. Я считаю, что это будет логическим шагом», — сказал дипломат Харцель.

Напомним, в Грузии разразился политический кризис после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы».

19 апреля 2021 года представителями властей и ряда оппозиционных партий было подписано соглашение о выходе из политического кризиса. В нём руководство «Грузинской мечты» обязалось пойти на уступки, после чего часть партий прекратили бойкот парламента. В ЕНД ещё не приняли решения, входить в парламент или нет.

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