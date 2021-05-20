Белгород, 20 мая 2021, 14:25 — REGNUM Старые летние лагеря станут круглогодичными детскими центрами в Белгородской области. С инициативой преобразования учреждений 20 мая выступил врио губернатора Вячеслав Гладков в ходе инспекции загородных объектов детского отдыха, сообщает пресс-служба правительства региона.
Вячеслав Гладков проверил готовность лагерей к приёму детей. Помимо тех, в которых 1 июня начнутся летние смены, в области есть заброшенные объекты. В них предложено провести капитальный ремонт и преобразовать в специализированные круглогодичные центры для спортсменов и детей, которые занимаются творчеством и общественной деятельностью.
Всего в Белгородской области действует 19 загородных детских лагерей.