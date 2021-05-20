Москва, , 14:25 — REGNUM Планов по введению в столице России штрафов для граждан, которые безответственно относятся к своему здоровью, нет. Об этом 20 мая сообщили журналистам в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

«Вице-мэр Москвы (Анастасия Ракова — ред.) предположила возможное обсуждение в будущем идеи частичного софинансирования гражданином расходов на его лечение, если запущенное состояние стало следствием систематического непосещения врача, непрохождения осмотров. (…) Никаких планов о введении штрафов заявлено не было», — заявили в пресс-службе.

Также там уточнили, что столичные власти на протяжении нескольких лет на системной основе занимаются мотивацией граждан следить за своим здоровьем, для чего служат проект «Здоровая Москва», установленные в центрах государственных услуг диагностические комплексы и рекламная кампания по мотивации к ведению здорового образа жизни.

При этом в пресс-службе отметили, что идея софинансирования лечения пациентом обсуждается в случае, если запущенное состояние его здоровья стало следствием того, что он долгое время не обращался к врачам, когда это безответственное отношение к собственному здоровью при широком спектре профилактических возможностей привело к тяжелым последствиям, которые требуют серьезных, включая финансовые, ресурсов для его лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-мэр столицы Анастасия Ракова заявила, что для граждан, которые не хотят заниматься своим здоровьем, следует ввести ответственность, в том числе материальную.