Киев, , 14:19 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мэр Киева и по совместительству глава Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталий Кличко «очень неправильно» ведёт себя в публичной сфере.

Об этом он сказал на пресс-конференции 20 мая, комментария последние обыски у соратников Кличко и заявления мэра Киева о «беспрецедентном политическом давлении».

Зеленский заявил, что он с большим уважением относится к спортивным и политическим победам Кличко. Также он сказал, что в его окружении были люди, которые уговаривали главу государства уволить Кличко с должности главы КГГА, которая относится к президентской вертикали, но президент решил этого не делать.

«То, что сейчас идут обыски, 70 или 50 обысков, в окружении господина Кличко — так не надо было воровать деньги в бюджете. Мне кажется, это справедливо», — отметил президент.

Также Зеленский заявил, что его глава офиса не берет взяток, «поэтому мы с Кличко не конкуренты», хотя не пояснил, что имеет ввиду.

ИА REGNUM напоминает, что 18 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обыски в доме, где он проживает, а также у его соратников, могут быть связаны с его «президентскими амбициями».