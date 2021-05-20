Екатеринбург, , 14:32 — REGNUM В Свердловской области подтвердили новые 108 случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Для сравнения, сутками ранее в области были зафиксированы 104 носителя вируса SARS-CoV-2. Всего в регионе подтверждено 88 215 случаев заражения.

Вирус выявили за минувшие сутки у жителей Екатеринбурга (35 человек), Алапаевска и Алапаевского района, Арамильского, Артемовского, Артинского городских округов, Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышловского района, Карпинска, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Нижней Салды, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Тугулымского городских округов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области привили от COVID-19 более 300 тыс. человек.

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