Архангельск, , 14:18 — REGNUM В Архангельской области полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 81 718 человек, еще 107 310 жителей региона прошли первый этап вакцинации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, за последние сутки в регионе было выявлено 63 случая COVID-19. Лидеры по приросту заболевших — Архангельск, Котлас и Устьянский район.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области планируют завершить план по вакцинации от COVID-19 к 5 октября.