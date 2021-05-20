Екатеринбург, , 14:17 — REGNUM Осуждённый за наезд на двухлетнего ребёнка и двоих взрослых житель Екатеринбурга обязан возместить потерпевшим моральный вред в размере 4 млн рублей. Приговор вынес Свердловский облсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Инцидент произошёл в ноябре 2018 года на улице Фурманова. Наиболее тяжёлые травмы получил ребёнок, врачи удалили у него часть головного мозга. Тем не менее все пострадавшие выжили.

Как сообщало ИА REGNUM, суд назначил подсудимому шесть с половиной лет в колонии строгого режима. Его признали виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью и в хулиганстве. Отметим что приговор пока не вступил в силу.

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