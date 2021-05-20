Бишкек, , 14:16 — REGNUM Заместителя председателя правительства Киргизии, министра цифрового развития Азамата Дыйканбаева вызвали на допрос в госкомитет нацбезопасности и задержали по подозрению в вымогательстве взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в ГКНБ сегодня, 20 мая.

Киргизские спецслужбы отмечают, что ранее к ним обратился представитель иностранной компании, реализующей в республике второй этап проекта «Безопасный город», который заявил о вымогательстве высокопоставленным чиновником денег за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по этому проекту.

По данному факту комитет нацбезопасности возбудил уголовное дело по статье «Вымогательство взятки», предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от десяти лет до двенадцати лет и шести месяцев, а также крупного штрафа.

Вице-премьер-министра Азамата Дыйканбаева водворили в изолятор временного содержания. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.