Ростов-на-Дону, , 14:16 — REGNUM «Региональная корпорация развития», уполномоченная правительством Ростовской области и наделённая правами и обязанностями публичного партнёра по реализации проектов в сфере государственно-частного партнёрства, понесла рекордные с 2016 года убытки.

Акционерное общество завершило 2020 год с убытком в размере 642,6 млн рублей, пишет РБК. Ранее максимальный убыток был зафиксирован в 2017 году — 421,4 млн рублей.

В четыре раза в пандемийном году сократилась выручка компании — 1,1 млн рублей, управленческие расходы составили 63,9 млн рублей.