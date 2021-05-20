Бишкек, , 14:16 — REGNUM Председатель кабинета министров Киргизии Улукбек Марипов подписал распоряжение об освобождении Азиза Аалиева от должности председателя Российско-Киргизского фонда развития. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 20 мая.

Отметим, что Аалиев возглавлял фонд в период с 10 февраля по 19 октября 2020 года и с 19 марта по 20 мая 2021 года.

Вместо него на пост руководителя РКФР назначен Артем Новиков, который в течение последних семи месяцев занимал пост первого вице-премьер-министра Киргизии.

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