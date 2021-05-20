Киев, , 14:23 — REGNUM Украина ничего не сделала для Закарпатья. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время пресс-конференции по случаю двухлетия пребывания на посту президента.

По его словам, в регионе отсутствуют больницы, реабилитационные центры, заводы и даже горнолыжные курорты.

«Все эти люди каждый день видят, как в Венгрии, куда они ездят, всё это есть. Молодцы венгры», — отметил Зеленский.

Он добавил, что хотел бы развить украинское самосознание у венгров, живущих в Закарпатье, «чтобы они были украинцами, чтобы не брали [венгерские] паспорта».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский рассказал, что во многих городах Украины зарплаты сравнимы с теми, которые получают украинские гастарбайтеры, работающие в Польше.