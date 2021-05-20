Москва, 20 мая 2021, 14:15 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности налаживать взаимодействие с Азербайджаном в производстве вакцин от коронавирусной инфекции.
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Мишустин провёл в Москве 20 мая встречу с главой правительства Азербайджана Али Асадовым.
Премьер-министр РФ напомнил, что Москва направила в Азербайджан бригады медиков, а также тест-системы и партию вакцины «Спутник V».
«Мы также готовы налаживать вместе с вами производство российской вакцины», — заявил Мишустин.