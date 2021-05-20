Москва, , 14:17 — REGNUM В апреле 2021 года на российском авторынке было куплено 10 272 авто китайских марок. При этом год назад дилерам удалось реализовать за аналогичный месяц только 1531 такую машину. Об этом 20 мая сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В процентном соотношении в апреле текущего года в России было продано на 570% больше китайских машин, чем год назад.

Большая часть продаж среди китайских моделей в прошлом месяце в России приходится на Chery Tiggo. Отмечается, что в апреле 2020 года дилерам китайской марки Chery удалось реализовать только 291 автомобиль Tiggo, а в апреле 2021 года — 3695 экземпляров.

Кроме того, в прошлом месяце было продано 1611 автомобилей Haval F7 (+332%), 1157 экземпляров Geely Coolray и 1136 штук. Продажи остальных китайских авто не превысили 1000 экземпляров.

Ранее в Москве на МКАДе были засняты два новых кроссовера CheryExeed LX. CheryExeed — является премиальной маркой компании Chery.

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